Не только рост: цены на яйца, мясо, подсолнечное масло и бензин изменились, или изменятся в скором времени

Эксперты сказали как продукты изменились в цене и чего ждать дальше

Как сообщает НБУ, инфляция с начала года в Украине превысила 15%, дороже всего подорожало топливо (на 91%) и сырые продукты (на 36%), однако это далеко не предел, стоимость товаров для украинцев будет продолжать расти.

Впрочем, по данным СМИ в июле цены не всегда менялись в сторону роста. Так, если яйца и подсолнечное масло объемом 850 мл, подорожали – на 1 гривну и 60 копеек соответственно, то скажем литровая бутылка масла упала в цене на 35 копеек – до 63 гривен.

Изменились цены на топливо, правда если бензин упала в цене буквально на несколько копеек, то автогаз подешевел более существенно – на 65 копеек за литр в среднем до 35 гривен.

При этом как сообщают в Украинском клубе аграрного бизнеса, в течение июня в 4 раза – до 9 тысяч тонн, вырос импорт свинины в Украину. Объясняется это серьезными потерями поголовья свиней в восточных регионах страны и возвращение НДС и пошлины на импорт. И прогнозируют рост цен на свинину в будущем.

Также в списке товаров, подорожавших с начала российской агрессии – лекарства, цена на которые выросла на от 12 до 60%, а осенью может начаться дефицит некоторых из них.