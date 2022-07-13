В Украине дорожают лекарства, а некоторые и вовсе могут исчезнуть с прилавков аптек

Рост цен на лекарства по некоторым позициям составил до 60%

С начала года инфляция в Украине по данным Госстата и НБУ превысила 15%, что было вызвано ростом цен на товары и услуги от 9% до 91%. Хотя сильнее всего подорожало топливо и продукты питания, не обошла стороной эта тенденция и непродовольственные товары, в их числе – лекарства, необходимость в которых во время российской агрессии только выросла.

По данным Минздрава, озвученным министром Виктором Ляшко в эфире телемарафона, с 1 февраля рост цен на лекарства составил 12%, что ниже наблюдаемой на сегодня инфляции в 14-15%.

"Мы видим определенное удорожание лекарственных средств по разным номенклатурам по-разному, но отечественные производители подняли меньше всего цены на лекарственные средства. Некоторые препараты даже подешевели", — утверждает глава ведомства.

Также он добавил, что Министерство здравоохранения отслеживает ценообразование на лекарственные средства, работает горячая линия, и если в каком-нибудь аптечном заведении фиксируется рост цен на определенные медикаменты, Гослекслужба может провести оперативную проверку.

В то же время по подсчетам ТСН некоторые лекарственные препараты подорожали до 60%. Так, если в феврале за леденцы от боли в горле, успокаивающее, обезболивающее и спрей от насморка пришлось заплатить 327 гривен 20 копеек, сейчас за то же лекарство придется отдать 525 гривен 40 копеек. Это на 198 гривен больше, чем зимой. Или на 60,5 процента.

Как объяснил журналистам глава ассоциации производителей лекарств Петр Багрий в ходе боевых действий были уничтожены более 500 аптек, потеряны склады с лекарствами и сырьем. Производить лекарства Украина по-прежнему может, но сырье для лекарств в основном импортное, и расходы на его доставку резко выросли.

По данным Украинского бизнес-ресурса, только в июне цены на лекарства выросли на 20%, а доставка препаратов выросла в цене в 12 раз. В итоге, рост цен скорее всего продолжится.

При этом некоторые эксперты считают, что по ряду позиций лекарственных препаратов, лечащих гипертонию, диабет и эпилепсию на рынке даже может появиться дефицит.

Также украинцам осенью прогнозируют очередной виток цен на продукты, а то и их дефицит, хотя некоторые позиции могут и упасть в цене благодаря будущему урожаю.