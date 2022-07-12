Дорожает все – НБУ сказал, как выросли цены с начала года и чего ожидать в дальнейшем

Особого улучшения ждать не стоит, признают в Нацбанке

По итогам июня годовая инфляция выросла до 15,2%, причем цены на продукты питания поднялись на 21,5%.

Об этом сообщает сайт Национального банка Украины, подчеркивая, что ускорение инфляции обусловлено шоками предложения, вызванными полномасштабной войной.

Речь идет о нарушении цепей поставок, сокращении предложения отдельных товаров, увеличении затрат бизнеса, физическом разрушении мощностей и инфраструктуры в результате террористических действий России и оккупации отдельных территорий.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожали мясо, рыба, масла, маргарин, мучные изделия и безалкогольные напитки. Примерно на 9,2% в годовом измерении выросли цены на товары для дома — посуда, мебель и бытовая техника, а также электроника, автомобили, фармацевтические товары и товары для личного ухода.

На 14,3% выросли цены на услуги, в основном аренда жилья в относительно безопасных регионах, услуги, связанные с ремонтом жилья, стоимость услуг такси, медицинские услуги, а также услуги салонов красоты, кинотеатров, спортивных учреждений и общепитов.

Рекордсменами по подорожанию – 36,1% в годовом измерении, стали сырые продукты длительного хранения – гречка, рис, соль, овощи, фрукты и ягоды, сахар.

Но настоящим рекордсменом по подорожанию стало топливо, годовая инфляция по которому составила почти 91%.

"Дальнейшее ускорение потребительской инфляции свидетельствует об усилении инфляционного давления из-за войны. Риски ускорения инфляционных процессов и ухудшения ожиданий продолжают оставаться значительными в условиях блокирования россией портов, повреждения транспортной инфраструктуры и целенаправленного уничтожения предприятий и складов", — предупреждает НБУ о дальнейшем росте инфляции, если боевые действия продолжатся.

Вместе с тем по мнению экспертов уже осенью некоторые продукты, прежде всего овощи и крупы, несколько снизятся в цене после уборки урожая.