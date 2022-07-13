В Україні дорожчають ліки, а деякі взагалі можуть зникнути з прилавків аптек

Зростання цін на ліки за деякими позиціями склало до 60%

З початку року інфляція в Україні за даними Держстату та НБУ перевищила 15%, що було спричинено зростанням цін на товари та послуги від 9% до 91%. Хоча найсильніше подорожчало паливо та продукти харчування, не оминула ця тенденція та непродовольчі товари, серед них – ліки, необхідність яких під час російської агресії тільки зросла.

За даними МОЗ, озвученим міністром Віктором Ляшком в ефірі телемарафону, з 1 лютого зростання цін на ліки склало 12%, що нижче інфляції, що спостерігається на сьогодні, в 14-15%.

"Ми бачимо певне подорожчання лікарських засобів за різними номенклатурами по-різному, але вітчизняні виробники підняли найменше ціни на лікарські засоби. Деякі препарати навіть подешевшали", — стверджує глава відомства.

Також він додав, що Міністерство охорони здоров’я відстежує ціноутворення на лікарські засоби, працює гаряча лінія, і якщо у якомусь аптечному закладі фіксується зростання цін на певні медикаменти, Держлікслужба може провести оперативну перевірку.

Водночас, за підрахунками ТСН, деякі лікарські препарати подорожчали до 60%. Так, якщо в лютому за льодяники від болю в горлі, заспокійливе, знеболювальне та спрей від нежиті довелося заплатити 327 гривень 20 копійок, зараз за ті самі ліки доведеться віддати 525 гривень 40 копійок. Це на 198 гривень більше, ніж узимку. Або на 60,5 відсотки.

Як пояснив журналістам голова асоціації виробників ліків Петро Багрій під час бойових дій було знищено понад 500 аптек, втрачено склади з ліками та сировиною. Виробляти ліки Україна, як і раніше, може, але сировина для ліків в основному імпортна, і витрати на її доставку різко зросли.

За даними Українського бізнес-ресурсу, лише у червні ціни на ліки зросли на 20%, а доставка препаратів зросла у ціні у 12 разів. Зрештою, зростання цін швидше за все продовжиться.

При цьому деякі експерти вважають, що за низкою позицій лікарських препаратів, які лікують гіпертонію, діабет та епілепсію на ринку, навіть може з’явитися дефіцит.

Також українцям восени прогнозують черговий виток цін на продукти, а то й їхній дефіцит, хоча деякі позиції можуть і впасти в ціні завдяки майбутньому врожаю.