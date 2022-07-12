Дорожчає все – НБУ сказав, як зросли ціни з початку року і чого очікувати надалі

Особливого покращення чекати не варто, визнають у Нацбанку

За підсумками червня, річна інфляція зросла до 15,2%, причому ціни на продукти харчування піднялися на 21,5%.

Про це повідомляє сайт Національного банку України, наголошуючи, що прискорення інфляції обумовлено шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.

Йдеться про порушення ланцюгів поставок, скорочення пропозиції окремих товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичне руйнування потужностей та інфраструктури внаслідок терористичних дій Росії та окупації окремих територій.

Серед продуктів харчування найбільше подорожчали м’ясо, риба, олії, маргарин, борошняні вироби та безалкогольні напої. Приблизно на 9,2% у річному вимірі зросли ціни на товари для дому — посуд, меблі та побутову техніку, а також електроніка, автомобілі, фармацевтичні товари та товари для особистого догляду.

На 14,3% зросли ціни на послуги, переважно оренда житла у відносно безпечних регіонах, послуги, пов’язані з ремонтом житла, вартість послуг таксі, медичні послуги, а також послуги салонів краси, кінотеатрів, спортивних закладів та закладів громадського харчування.

Рекордсменами з подорожчання – 36,1% у річному вимірі, стали сирі продукти тривалого зберігання – гречка, рис, сіль, овочі, фрукти та ягоди, цукор.

Але справжнім рекордсменом подорожчання стало паливо, річна інфляція за яким склала майже 91%.

"Дальше прискорення споживчої інфляції свідчить про посилення інфляційного тиску через війну. Ризики прискорення інфляційних процесів і погіршення очікувань продовжують залишатися значними в умовах блокування росією портів, пошкодження транспортної інфраструктури і цілеспрямованого знищення підприємств і складів". — попереджає НБУ про подальше зростання інфляції, якщо бойові дії продовжаться.

Водночас на думку експертів уже восени деякі продукти, насамперед овочі та крупи, дещо знизяться у ціні після збирання врожаю.