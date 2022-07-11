Ціни на яйця можуть злетіти до 40 гривень: коли та чому

Доступні яйця вже з серпня можуть стати делікатесом

У зв’язку з російською агресією проти України з початку року приблизно на третину подорожчали продукти, і для багатьох це далеко не кінець.

Так, за словами аналітика УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Світлани Литвин із серпня на українців очікує зростання цін на курячі яйця, які можуть подорожчати до 40 гривень за десяток.

"Приблизно із серпня почне зростати ціна на курячі яйця. І вона може досягти піку, який ми спостерігали у лютому – близько 40 грн за десяток. Ця ціна, ймовірно, триматиметься до наступної весни, якщо ситуація кардинально не зміниться і не збільшиться промислове виробництво", — заявила аналітик в ефірі "Україна 24".

Причина майбутнього зростання — рекордне скорочення виробництва яєць — майже на 25% порівняно з обсягами 2020 року. Таке стрімке зниження виробництва фіксували востаннє приблизно 20 років тому.

Ключова причина збитковості галузі та закриття підприємств – подорожчання утримання курей, насамперед через високі ціни на корми для птиці.

Також, як прогнозує Світлана Литвин, протягом літа багато продуктів навряд чи піднімуться в ціні, а деякі, насамперед овочі і можливо, яловичина, швидше за все навіть дещо подешевшають.