Цены на яйца могут взлететь до 40 гривен: когда и почему

Доступные сейчас яйца уже с августа могут стать деликатесом

В связи с российской агрессией против Украины с начала года примерно на треть подорожали продукты, и для многих из них это далеко не конец.

Так, по словам аналитика УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Светланы Литвин с августа украинцев ожидает рост цен на куриные яйца, которые могут подорожать до 40 гривен за десяток.

"Приблизительно с августа начнет расти цена на куриные яйца. И она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале – около 40 грн за десяток. Эта цена, вероятно, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство", – заявила аналитик в эфире "Украина 24".

Причина грядущего роста — рекордное сокращение производства яиц – почти на 25% по сравнению с объемами 2020-го. Такое стремительное понижение производства фиксировали в последний раз примерно 20 лет назад.

Ключевая причина убыточности отрасли и закрытия предприятий – удорожание содержания кур, прежде всего из-за высоких цен на корма для птицы.

Также как прогнозирует Светлана Литвин в течение лета многие продукты вряд ли поднимутся в цене, а некоторые, прежде всего овощи и возможно, говядина, скорее всего даже несколько подешевеют.