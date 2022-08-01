Вибухи, викрадення та море без людей: що зараз коїться в окупованому Генічеську

На Арабатській стрілці цього року рекордно порожньо

Колись популярний курортний Генічеськ у Херсонській області вже п’ять місяців чекає на деокупацію Збройними силами України, а поки що виживає без туристів під звуки вибухів.

"Телеграф" зібрав свіжі фото та відео, яка там зараз ситуація.

Що по русні?

Регулярно в Генічеську чути вибухи, зокрема чули їх і в ніч на 1 серпня.

При в’їзді до міста можна зустріти триколори окупантів.

А в самому Генічеську регулярно видно перекидання військової техніки та авіації загарбників.

Гелікоптери рф над Арабатською стрілкою 28 липня

Колона військової техніки росії в Генічеську 27 липня

Терор населення

Днями наробило шуму викрадення у Генічеську екс-командира корабля "Славутич" Військово-морських сил України, волонтера Олексія Кисельова, — його побили та вивезли до Криму, розповів його син.

Олексій Кисельов із сином

Бізнес у Генічеську вмирає, — це наочно можна побачити по закритим кіоскам та майже порожнім вулицям як у самому місті, так і в Щасливцевому на Арабатській стрілці неподалік.

Море відпочиває від людей

Традиційно для цієї пори року в Азовському морі досить багато медуз, але у минулих роках це мало кого зупиняло від купання. Цього року все інакше, — немає охочих їхати на відпочинок в окупацію.

Ось як виглядають зараз пляжі в Генічеську та Стрілковому неподалік:

Море в Генічеську липень 2022

Стрілкове на Арабатській стрілці липень 2022

Проте в парках все ж таки є люди з дітьми, хоч і зовсім не так багато, як раніше. Окупація окупацією, а місцевим жити якось треба в очікуванні визволення. Ось так зараз виглядає Алея казок у Генічеську:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що зараз відбувається в окупованій Кирилівці Запорізької області.