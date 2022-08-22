"Антибандеровская" пропаганда и засилье триколора: как живут в оккупации Геническ и Арабатская Стрелка

Россияне пытаются склонить жителей на свою сторону "промывая" мозги украинским детям

В оккупированном Геническе и на Арабатской стрелке продолжается попытка оккупантами русифицировать население. К 22 августа — дню российского триколора на оккупированной территории устроили праздник для детей — рисовали всем участника российский флаг на лице и раздавали бесплатное мороженное.

Готовятся оккупанты и к началу учебного года — учителям разослали методички, как правильно прославлять русский мир и рассказывать, что во всем виноваты "бандеровцы". Фотографии рекомендаций появились в сети.

Перед началом учебного года оккупанты и коллаборанты пытаются привлечь как можно больше детей, чтобы добиться лояльности их родителей.

Но Геническ становиться россией не горит желанием — на рынках цены в гривне, предлагается помощь с обналичиванием под процент. Даже на организованных оккупантами кинопоказах цены указываются в двух валютах.

На городском пляже Геническа — безлюдно. Дальше на Арабатскую стрелку можно проехать по мосту, который оккупанты пытаются восстановить. Но решаются на это немногие — на базах отдыха и в водолечебницах пустынно, а на маленьких рынках выходят работать единицы. На Розовом озере, где всегда были множество желающих полюбоваться закатом — нет никого.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит на других курортах Азовского моря. В Бердянске жители не хотят "русского мира" и выживают на дешевых овощах, а в Кирилловке цены упали настолько сильно, что в "люксе" можно отдохнуть на 250 грн в сутки.