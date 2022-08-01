Взрывы, похищения и море без людей: что сейчас творится в оккупированном Геническе
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На Арабатской стрелке в этом году рекордно пусто
Некогда популярный курортный Геническ в Херсонской области уже пять месяцев ждет деоккупации Вооруженными силами Украины, а пока выживает без туристов под звуки взрывов.
"Телеграф" собрал свежие фото и видео, какая там сейчас обстановка.
Что по русне?
Регулярно в Геническе слышно взрывы, — в частности, слышали их и в ночь на 1 августа.
При въезде в город можно встретить триколоры оккупантов.
А в самом Геническе регулярно видно переброску военной техники и авиации захватчиков.
Террор населения
На днях наделало шуму похищение в Геническе экс-командира корабля "Славутич" Военно-морских сил Украины, волонтера Алексея Киселева, — его избили и вывезли в Крым, рассказал его сын.
Бизнес в Геническе умирает, — это наглядно можно увидеть по закрытым киоскам и почти пустым улицам как в самом городе, так и в Счастливцево на Арабатской стрелке неподалеку.
Море отдыхает от людей
Традиционно для этого времени года в Азовском море довольно много медуз, но в прошлые года это мало кого останавливало от купания. В этом году же все иначе, — нет желающих ехать на отдых в оккупацию.
Вот как выглядят сейчас пляжи в Геническе и Стрелковом неподалеку:
Тем не менее в парках все же есть люди с детьми, хоть и совсем не так много, как раньше. Оккупация оккупацией, а местным жить как-то надо в ожидании освобождения. Вот так выглядит сейчас Аллея сказок в Геническе:
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит в оккупированной Кирилловке Запорожской области.