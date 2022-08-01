Взрывы, похищения и море без людей: что сейчас творится в оккупированном Геническе

На Арабатской стрелке в этом году рекордно пусто

Некогда популярный курортный Геническ в Херсонской области уже пять месяцев ждет деоккупации Вооруженными силами Украины, а пока выживает без туристов под звуки взрывов.

"Телеграф" собрал свежие фото и видео, какая там сейчас обстановка.

Что по русне?

Регулярно в Геническе слышно взрывы, — в частности, слышали их и в ночь на 1 августа.

При въезде в город можно встретить триколоры оккупантов.

А в самом Геническе регулярно видно переброску военной техники и авиации захватчиков.

Вертолеты рф над Арабатской стрелкой 28 июля

Колонна военной техники рф в Геническе 27 июля

Террор населения

На днях наделало шуму похищение в Геническе экс-командира корабля "Славутич" Военно-морских сил Украины, волонтера Алексея Киселева, — его избили и вывезли в Крым, рассказал его сын.

Алексей Киселев с сыном

Бизнес в Геническе умирает, — это наглядно можно увидеть по закрытым киоскам и почти пустым улицам как в самом городе, так и в Счастливцево на Арабатской стрелке неподалеку.

Море отдыхает от людей

Традиционно для этого времени года в Азовском море довольно много медуз, но в прошлые года это мало кого останавливало от купания. В этом году же все иначе, — нет желающих ехать на отдых в оккупацию.

Вот как выглядят сейчас пляжи в Геническе и Стрелковом неподалеку:

Море в Геническе июль 2022

Стрелковое на Арабатской стрелке июль 2022

Тем не менее в парках все же есть люди с детьми, хоть и совсем не так много, как раньше. Оккупация оккупацией, а местным жить как-то надо в ожидании освобождения. Вот так выглядит сейчас Аллея сказок в Геническе:

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сейчас происходит в оккупированной Кирилловке Запорожской области.