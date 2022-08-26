Рынок зарастает сорняками, а базы отдыха стоят закрытые – как живет в оккупации Кирилловка

Обычно в августе базары в курортных городках завалены фруктами и овощами, но в этом году Кирилловка прозябает под оккупацией

Пока на Херсонщине прямо на полях гибнет отличный урожай сочных арбузов, оккупированные курортные города юга Украины вместо приема отдыхающих зарастают сорняками. Так, в частности, выглядит когда-то оживленный рынок "Буревестник" в Кирилловке Запорожской области. Окруженный базами отдыха, в августе он, как правило, был завален спелыми овощами и фруктами, а между лотками толпились люди. Теперь все магазины стоят закрытые.

Об этом рассказал автор Youtube-канала "Земеля", исследующего жизнь оккупированного курорта. "Все магазины, все ларечки – все закрыто на "Буревестнике", — рассказывает он.

Российская пропаганда на въезде в Кирилловку, машин на дороге нет

По словам блогера, всем знакомый въезд в Кирилловку в этом году видели только единицы. Тем не менее, оккупантам не помешало завесить обочину дороги своей пропагандой – деньги при этом вылетают в трубу, ведь смотреть практически никому, дорога возле города пуста.

На косе Пересыпь, где летом всегда очень людно, ведь здесь сконцентрировано немало баз отдыха и частных домов под аренду отдыхающих, сейчас ни души. Как отметил автор ролика, некоторые из баз работают, впрочем, потока туристов все равно нет.

Наглухо закрытые лотки на рынке "Буревестник"

Показал Земеля и пляж на косе Пересыпь. На Азовском море в этом году отдыхают медузы. На закате, когда обычно многие сидят на песке и слушают прибой, людей тоже нет.

Абсолютно безлюдный пляж

По данным Youtube-канала "Реальной газеты", оккупанты грабят базы отдыха в Кирилловке. Сначала они хотели их национализировать, если владельцы не докажут свое право владения объектами, потом думали ввести для них туристический сбор под угрозой закрытия, а затем начался произвол. Так очень популярный комплекс "Жемчужина Таврии" просто отжали.

Однако журналисты издания отмечают, что местные предприниматели не идут на сотрудничество с оккупантами. А жители города, которые не смогли заработать на курортном сезоне и рискуют голодать зимой, стараются уехать из оккупации и меняют недостроенные дома на автомобили. При этом заманить на отдых в Кирилловку россиян местным коллаборантам тоже не удается даже при очень низких ценах.

Как сообщал "Телеграф", на другом популярном курорте Запорожской области — в Бердянске все же можно встретить отдыхающих, но их очень мало по сравнению с любым годом, когда там не было оккупантов.