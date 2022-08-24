С пустыми пляжами и против российской паспортизации: как живет в оккупации курортный Бердянск (фото и видео)

Россияне превратили популярное курортное местечко в запустевший городок у моря

Как и многие другие курорты Азовского моря, Бердянск изо всех сил борется за выживание в российской оккупации. Небольшой городок Запорожской области, который до начала полномасштабной войны был одни из самых популярных мест для отдыха у украинцев и не только, сейчас опустел и живет надеждой на скорое освобождение украинской армией. Тем временем взгляд оставшихся здесь местных цепляется за почти безлюдные пляжи, поросший травой берег, а также интересные послания от партизан на столбах городских улиц.

О том, чем в конце августа живет Бердянск, расскажет "Телеграф". Свой материал мы основываем на данных Instargram-паблика berdyansk_online, а также YouTube-канала местного жителя Владимира Приварникова, который часто рыбачит и показывает состояние местного побережья.

Стоит отметить, что пляжи Бердянска на протяжении всего лета были немноголюдны. Сами жители, привыкшие к засилью туристов, отмечают, что это — наиболее "пустынное" лето в плане отдыхающих. Оно и понятно, никому не захочется ехать в оккупированный город, который временно находится под контролем российских военных.

Это самое безлюдное лето в Бердянске

На берегу Азовского моря сейчас в основном можно заметить жителей самого Бердянска или каких-то ближайших населенных пунктов. Кто-то рискует искупаться, кто-то — просто загорает на солнышке. Но людей действительно немного — хорошо, если набирается до нескольких десятков.

На Бердянской косе, куда рыбаки ходят за уловом, и вовсе безлюдно по утрам. Сам же берег щедро порос травой, что лишь доказывает минимальное количество людей, которые рискнули в этом году прийти в данное место.

Рассвет на Бердянской косе

Зато по самому Бердянску можно заметить листовки, которые являются работой местных партизан. Они напоминают, что Бердянск — это украинский город, и отговаривают местных брать российский паспорт. Таким образом украинцы пытаются сорвать проведение псевдореферендума о присоединении оккупированных территорий Запорожской области к россии.

Партизаны работают!

Напомним, что не так давно мы рассказывали о ценовой политике, которая установилась за полгода войны в Бердянске. К слову, это один из немногих временно оккупированных населенных пунктов, где так и не удалось установить главенство российского рубля. Лишь в немногих заведениях цены дублируются, но основной расчет происходит в гривне.

Также "Телеграф" писал о том, кто из представителей "Слуги народа" получил должность главы военной администрации Бердянска.