Пляжи без людей, но с медузами: как выживает в оккупации курортный Геническ (видео)

В этом году курортам на берегу Азовского моря приходится несладко

После начала российского вторжения курортные города и поселки на юге Украины переживают не лучшие свои дни. Не стал исключением и Геническ (Херсонская область), если в предыдущие годы на местных пляжах можно было увидеть множество людей, то в 2022 посещают их лишь редкие местные жители.

В своем YouTube-канале пользователь Sasha Travel street обнародовал видеозапись, на которой показал, что происходит на "диком" или, как его еще называют, "каменном" пляже.

Несмотря на то, что этот пляж не настолько популярен, как Городской пляж, он все равно привлекал множество отдыхающих, так как здесь обычно намного проще найти свободное место. Кроме того туристы, которые поселились в частном секторе, могли легко получить к нему доступ, просто выйдя со двора.

В этом же году на "каменном пляже" автору видео удалось заснять лишь одну группу отдыхающих, которые скорее всего являются местными жителями.

А вот так пляж выглядел в годы до начала вторжения.

Как сообщалось ранее, другие курортные места на побережье Азовского моря тоже переживают сложные времена. Например, Бердянск, который ранее был одним из самых популярных мест для отдыха у украинцев и не только, сейчас опустел и живет надеждой на скорое освобождение украинской армией.