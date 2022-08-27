Корм для скота на гуманитарке и постоянные "праздники": как выживают в оккупации курортные Скадовск, Лазурное и Железный Порт

Сюда многие украинцы приезжали отдохнуть семьями каждое лето многие годы подряд

Курортные города и небольшие населенные пункты в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей переживают тяжелые времена. Конец августа для них всегда был важной частью сезона, особенно на черноморском побережье. Но сейчас из-за российской оккупации Скадовск, Лазурное и Железный Порт оказались на грани выживания.

В районе не хватает самого необходимого, включая медикаменты — оккупанты с гордостью отчитываются про помощь от россии — в районную больницу завезли физраствор и глюкозу. Речи о более серьезных препаратах не идет.

Необеспеченность элементарных потребностей населения не отменяют приверженности захватчиков и коллаборантов к массовым действиям. Они организовывают автопробег по районам Херсонской области — кроме парадного проезда с флагами и музыкантами, они привлекают людей возможностью получить медуслуги.

Праздник для детей в оккупированном Скадовске - жители неохотно участвуют в развлечения врага

Медиков в населенных пунктах немного, часть — выехали, а часть отказалась сотрудничать с оккупантами. Людей в городе немного и думают они в основном о выживании, а не об отдыхе.

Фонтан в Скадовске так и не запустили

Центральный пляж Скадовска

В Скадовском районе уже начали выдавать в качестве гуманитарной помощи высевку, которую часто используют как подмесь в корм для скота. При наличии паспорта можно получить до 5 килограмм на человека. Заработок, в особенности в курортных поселках, значительно упал, ведь туристов не сыскать. На пляжах — ни души.

Ранее "Телеграф" показывал в каком состоянии поля арбузов в оккупированной Херсонской области, а также что происходит на азовских курортах области на Арабатской стрелке.