Війна — день 182: Україна відзначає День Незалежності під обстрілами та атаками росіян

Оперативно про головне 24 серпня

У середу, 24 серпня, Україна в умовах повномасштабної війни, яка триває вже 182 дні, зустрічає 31-й День незалежності. Напередодні в США попередили, що рф найближчим часом активізує удари по цивільній інфраструктурі та державним об’єктам. Крім того, посольство Штатів закликало американців в Україні оперативно залишити Київ. Колишній нардеп Андрій Сенченко вважає, що росія спробує нашкодити Україні цього дня, а президент України Володимир Зеленський пообіцяв росіянам потужну відповідь у разі провокації. Щодо ситуації на фронті, то війська окупантів намагаються прорватися в Соледар (Донецька область).

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події, що відбулися в Україні та світі 24 серпня, а більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

Про те, що відбувалося 21 серпня, можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 179: росіяни намагаються тиснути на Донбасі, а в Криму чути все більше вибухів"

А про події за 22 серпня можна дізнатися у зведенні: "Війна — день 180: окупанти заворушилися по всій лінії фронту, а українців попередили про підготовку провокацій".

Нагадаємо, інформація за 23 серпня доступна в онлайні дня: "Війна — день 181: посилення обстрілів та удар по "адміністрації" пушиліна в Донецьку".