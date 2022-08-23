Загроза ударів по Києву 24 серпня: Зеленський зробив жорстку заяву

В Україні готуються до ймовірного масового обстрілу з боку росії через прийдешнє свято

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв росіянам потужну відповідь, якщо росія все ж наважиться обстрілювати Україну, зокрема цивільні об'єкти, на прийдешні свята.

Про це український лідер сказав під час пресконференції з журналістами, яка відбулась у переддень Дня Незалежності України, 23 серпня.

"Є достатньо узагальнена інформація від наших партнерів. Чи є загроза? Так, загроза є. Вона, я вважаю, щоденна. Чи є якась конкретна додаткова інформація? Ну, ми знаємо пріоритети: по об'єктах інфраструктури можуть бити або по державних інституціях. Але я не бачу, щоб щось сильно змінилося з 24 лютого. росія постійно це робить. Чи можуть вони (росіяни — ред.) збільшити кількість цих ударів? Так, вони можуть їх збільшити 23 та 23 числа", — пояснив він.

Також президент додав, що наразі це вся інформація, котрою він володіє та відзначив, що, якщо росія почне бити по Києву, Україна тактику не змінюватиме, а відповідати агресору "взаємністю". Гарант також наголосив, що різниці між Києвом, Черніговом, Харковом, Донбасом та Запоріжжям немає жодної різниці, адже на всіх цих територіях живуть українці, тому вони є важливими абсолютно однаково.

"Будуть бити нас, будуть отримувати відповідь. Потужну відповідь. З кожним днем ця відповідь буде тільки наростати Все сильніше і сильніше", — наголосив гарант, відповідаючи на запитання журналістів, чи є у влади інформація щодо ймовірного масового обстрілу росією цивільних об'єктів України на свята.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Посольство США звернулося до своїх громадян та закликало американців якомога швидше покинути Київ через ймовірну загрозу російських ударів по цивільній інфраструктурі у переддень Дня незалежності та під час самого свята.