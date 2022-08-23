Посольство США звернулося до американців в Україні з тривожною заявою

Дії кривавої росії зараз вкрай важко передбачити і попередити, тому усі жителі України повинні бути максимально обережними

Посольство Сполучених Штатів Америки закликало американців оперативно покинути українську столицю місто Київ через загрозу російських ударів по цивільній інфраструктурі у переддень Дня незалежності та під час самого свята.

Відповідну інформацію у вівторок, 23 серпня, було оприлюднено на офіційному сайті американського відомства. Зазначається, що держдепартамент отримав інсайдерівську інформацію про те, що російська федерація займається нарощуванням зусиль задля того, аби завдавати удари по цивільній інфраструктурі та урядовим об'єктам України вже у найближчі дні.

У Посольстві наголосили, що удари росії систематично загрожують цивільному українському населенню, а також громадянській інфраструктурі.

"Посольство США закликає громадян США покинути Україну зараз, використовуючи приватні наземні транспортні засоби, якщо це безпечно", — йдеться в тексті звернення держдепартаменту.

Варто нагадати, що, згідно з інформацією видання Reuters, яке посилаються на одного з представників Штатів, росія у найближчі дні активізує удари по цивільній інфраструктурі та державним об’єктам України. Такі дані були надані джерелу розвідниками.

Також зазначимо, що з початку стягування військ росії до кордонів України і вже після вторгнення, посольство США регулярно звертається до американських громадян із закликом по можливості залишити Україну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Офісі президента попередили українців про ймовірну загрозу від росії День Незалежності. Зокрема, радник керівника ОП Михайло Подоляк відзначив, що особливо уважними у цей день повинні бути кияни.