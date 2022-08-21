Київ під загрозою? В Офісі президента розповіли, чого чекати від росіян на День Незалежності

На думку Михайла Подоляка, без провокацій з боку росіян цього дня не обійдеться

В Україні через кілька днів святкуватимуть День Незалежності, на який влада країни запланувала кілька заходів. В умовах війни масштабного дійства не буде, ба більше, українців попереджають про те, що російській окупанти можуть вдатися до серйозних провокацій та навіть ракетних ударів по містах.

Як пояснив в ефірі телемарафону радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, росіяни дуже люблять прив'язувати свої провокації до різних дат, а тому не виключено, що 23 та 24 серпня ворожа армія збільшить кількість ракетних обстрілів.

"росія — це архаїчна держава і вона прив'язує свої дії до певних дат… Вони (росіяни — ред.) ненавидять нас, тому спробують 23 і 24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами певної низки наших міст. Безумовно, Київ буде в цьому переліку. Пам'ятаємо оці "потужні" промови про те, що вони через три дні йтимуть маршем по Хрещатику в Києві і таким чином покажемо, чому "руській мір" набагато сильніший, ніж український", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, росіяни мають за ціль принизити українців та знесилити їх можливості. Тому не виключено, що на День Незалежності України росіяни вдадуться до чогось особливо гидкого та жорстокого.

Як повідомляв "Телеграф", на День Незалежності може припасти пік російського тиску на Сили оборони України. Таку думку у коментарі нашому виданню висловив генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.