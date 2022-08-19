День незалежності України в умовах війни: які заходи готують у Києві

У Києві пройде низка флешмобів та виставка знищеної російської техніки

Україна на 31-у річницю здобуття незалежності планує провести у Києві низку заходів. Серед них є спільна молитва священників усіх церков, виставка знищеної техніки росіян та інше.

Як повідомляє пресслужба Мінкульту, попри те, що вторгнення росії триває, День Незалежності буде відзначатися на державному рівні, а відповідний перелік заходів було затверджено у п’ятницю, 19 серпня.

"Цього року День незалежності України має для всіх українців особливе значення. У нас триває війна й окупанти шалені від своєї безпорадності. Українці ж продовжують гідно протистояти нелюдям і вражати світ своєю незламністю, силою та емпатією до тих, хто поруч", — повідомив міністр. культури Олександр Ткаченко.

Зазначається, що цього року у Києві квітами українського прапора підсвітять монумент "Батьківщина-мати" та інші пам’ятки.

Очікується, що у Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков проведуть спільну молитву за Україну. А на Хрещатику покажуть знищену російську техніку.

Проводитимуться й інші флешмоби, спрямовані на підтримку та об’єднання українців, а під час офіційних заходів усіх загиблих на війні проти окупантів вшанують хвилиною мовчання.

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