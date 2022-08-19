День независимости Украины в условиях войны: какие мероприятия готовят в Киеве

В Киеве пройдет ряд флешмобов и выставка уничтоженной российской техники

Украина на 31-ю годовщину обретения независимости планирует провести в Киеве ряд мероприятий. Среди них совместная молитва священников всех церквей, выставка уничтоженной техники россиян и другое.

Как сообщает пресс-служба Минкульта, несмотря на то, что вторжение россии продолжается, отмечать День Независимости на государственном уровне, а соответствующий перечен мероприятий был утвержден в пятницу, 19 августа.

"В этом году День независимости Украины имеет для всех украинцев особое значение. У нас продолжается война и оккупанты бешены от своей беспомощности. Украинцы же продолжают достойно противостоять нелюдям и поражать мир своей несокрушимостью, силой и эмпатией к тем, кто рядом", — сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Отмечается, что в этом году в Киеве цветами украинского флага подсветят монумент "Родина-мать" и другие достопримечательности.

Ожидается, что в Национальном заповеднике София Киевская священники всех церквей проведут совместную молитву за Украину. А на Крещатике покажут уничтоженную российскую технику.

Будут проводиться и другие флешмобы, направленные на поддержку и объединение украинцев, а во время официальных мероприятий всех погибших на войне против оккупантов почтут минутой молчания.

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Как сообщалось ранее, в Нацбанке рассказали, как будут работать украинские финансовые учреждения 24 августа.