Не час святкувати: у НБУ розповіли про роботу банків на День незалежності

Українські банки 24 серпня працюватимуть за звичайним розкладом

У зв’язку з тим, що День незалежності цього року відзначається в умовах повномасштабної війни, коли думки українці явно не будуть налаштовані на веселощі та гуляння, банки та системи електронних платежів (СЕП) в Україні працюватимуть 24 серпня як у звичайний робочий день.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

"Святковий день 24 серпня — День Незалежності України, який припадає на середу, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", — говориться у повідомленні Нацбанку.

Також наголошується, що Система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи НБУ та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТІФ працюватимуть у звичайному режимі.

День Незалежності

"Під час війни СЕП працює у звичайному режимі (23/7) і без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи і можуть здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних ", — повідомили у головному банку країни.

Тобто клієнти можуть робити платежі майже цілодобово і без вихідних.

Водночас українські військові також не налаштовані на безтурботне свято, і, як вважають деякі експерти, вони можуть зробити країні "святковий подарунок" у вигляді деокупації Херсона чи інших населених пунктів, що, напевно, буде гідно оцінено більшістю населення країни.