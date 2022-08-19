Не время праздновать: в НБУ рассказали о работе банков на День независимости

Украинские банки 24 августа будут работать по обычному расписанию

В связи с тем, что День независимости в нынешнем году отмечается в условиях полномасштабной войны, когда мысли украинцы явно не будут настроены на веселье и гулянья, банки и системы электронных платежей (СЭП) в Украине будут работать 24 августа как в обычный рабочий день.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Праздничный день 24 августа — День Независимости Украины, который приходится на среду, является обычным рабочим днем, в частности для банковской системы", — говорится в сообщении Нацбанка.

Также отмечается, что Система электронных платежей (СЭП), система депозитарного учета депозитария Национального банка, депозитарного учреждения НБУ и система количественного учета депозитных сертификатов СЕРТИФ будут работать в обычном режиме.

День независимости

"Во время войны СЭП работает в обычном режиме (23/7) и без перебоев, как и в мирное время. Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных", — сообщили в главном банке страны.

То есть, клиенты могут производить платежи почти круглосуточно и без выходных.

В то же время украинские военные также не настроены на беззаботное празднество, и, как полагают некоторые эксперты, они могут сделать стране "праздничный подарок" в виде деоккупации Херсона или других населенных пунктах, что наверняка будет по достоинству оценено большинством населения страны.