Есть ощущение, что ВСУ уже всё приготовили – и сделают нам подарок ко Дню Независимости

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказал предположение, каких подвижек на фронте можно ожидать в августе:

Мы дошли к экватору августа. Месяца, на который, как предполагали многие эксперты и как говорили некоторые представители действующей власти, придется некий переломный момент.

Я думаю, так и будет. Скорее всего – на юге, как анонсировал тот же министр обороны Резников.

Очень надеюсь, что мы пойдем на освобождение Херсона. И это будет, действительно, неким переломным моментом в войне, которую россия развязала против Украины.

У меня такое ощущение, что ВСУ уже всё приготовили – и сделают нам какой-то подарок ко Дню Независимости.

При этом следует быть реалистами, понимать, что ситуация крайне непростая, что Вооруженные силы Украины и так совершают неимоверные подвиги, уже более 170 дней противостоя врагу, значительно превосходящему по количеству вооружения, техники, боеприпасов, личного состава.

Вряд ли сейчас можно дать четкий ответ, как ситуация будет развиваться дальше, потому что она – в постоянном развитии. И любые события на фронте отображаются на политическом и экономическом аспекте.

Мы надеемся, что всё будет хорошо, но, похоже, будет сложновато.

Надо понимать, что россия, может, и не великая, но большая страна. И ресурсов для войны у нее хватает. В связи с чем у нас будет еще много проблем, связанных с российской агрессией

И чего-то грандиозно хорошего вряд ли можно ожидать в обозримом будущем. Как минимум до конца года. Воспринимайте как факт – без преодоления массы трудностей и невзгод, без самопожертвования нам не добиться победы. При этом, безусловно, важной частью приближения украинской победы является военная и финансовая помощь со стороны наших зарубежных партнеров.