Война — день 173: на Донбассе идут ожесточенные бои, но новая тактика ВСУ приносит плоды
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Оперативно о главном 15 августа
Почти 6 месяцев украинские силы обороны отражают атаки рф, войска которой полномасштабно вторглись в нашу страну в феврале. Российское командование атаками на разных направлениях на Донбассе пытается запутать и отвлечь ВСУ от освобождения Херсонщины. Тяжелее всего украинским защитникам сейчас близ Песков. К слову, ВСУ в последние недели изменили стратегию ведения войны и добились успехов в замедлении продвижения российских оккупационных войск. Также украинские военные накануне удостоились похвалы от Пентагона.
В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 15 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.
00:00 Суда Sara и Efe зашли в Одесский порт под загрузку 8 тыс. тонн кукурузы и около 7,5 тыс. тонн растительного масла, тем самым общее число судов, зашедших в Украину с начала войны в рамках Черноморской зерновой инициативы, достигло шести, сообщила Администрация морских портов Украины
Информацию за 12 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 170: ВСУ сжигают тылы оккупантам, ситуация с Запорожской АЭС".
Что происходило 13 августа читайте в материале: "Война — день 171: захватчики активизировались на Донбассе, ядерные угрозы россии".
Данные за 14 августа доступны в статье: "Война — день 172: россияне давят на Донетчине, а ВСУ бьют оккупантов возле Херсона".