Тяжелее всего близ Песков: британская разведка выяснила, какие планы на Донбассе имеют россияне

Оккупационные войска атакуют позиции ВСУ к северу от Донецка

Пока успехи Вооруженных сил Украины отмечают даже в Пентагоне, российские оккупанты не оставляют надежд полностью захватить территорию Луганской и Донецкой областей, заручившись поддержкой боевиков самопровозглашенной "ДНР".

Об этом в воскресенье, 14 августа, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter. Так, еще на прошлой неделе приоритетом для оккупантов была переориентация подразделений для усиления южного направления. Однако после успешного контрнаступления ВСУ россиянам пришлось менять планы.

Британские разведчики отметили, что оккупационные войска предпринимают попытки атаковать и прорывать оборону к северу от Донецка.

"Особо упорные бои развернулись за поселком Пески, недалеко от Донецкого аэропорта. Урегулирование, вероятно, остается спорным. Район находится на передовой линии контроля Донбасса с 2014 года", — отметили в Минобороны Британии.

Относительно новой цели россиян, по мнению британской разведки, они постараются захватить трассу М04, которая является основным подходом к Донецку из западной части Украины.

Автодорога М04 на карте Украины

Автодорога М 04 (Знаменка — Луганск — Изварино (государственная граница с россией) — бывший автомобильный путь международного значения на территории Украины. Пролегал по территории Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей).

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