путин снова высказался о войне в Украине: в речи был интересный момент

Из его речи также исчезли слова о "демилитаризации" и "денацификации"

В понедельник, 15 августа, на 173-й день полномасштабного российского вторжения в Украину кровавый диктатор владимир путин принялся рассказывать россиянам о ходе так называемой "спецоперации на Донбассе" (так кремль называет войну). В его речи нашелся очень интересный момент — из целей оккупационной армии, в частности, исчезли упоминания о "денацификации" и "демилитаризации".

Как передают пропагандистские СМИ, новые цели, с которыми армия страны-агрессора вроде бы справляется, российский президент озвучил на открытии форума "Армия-2022".

Президент россии убеждал, что росвойска на Донбассе борются "за мирную жизнь" и "шаг за шагом освобождают Донбасс". При этом он никоим образом не упомянул ситуацию в Херсонской области, где оккупанты терпят поражение, а также умолчал о Запорожской области, которую россияне оккупировали лишь частично.

"Наш народ гордится своими армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. Во все времена они надежно стояли на страже суверенитета и безопасности Родины, несли волю другим народам. И сегодня во время специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью выполняют свой долг, борются за россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса", — заявил кровавый диктатор.

Напомним, что с целями так называемой "спецоперации" представители российских властей постоянно путаются. Глава МИД страны-агрессора сергей лавров убеждает, что россияне претендуют не только Донецкую и Луганскую области, но и другие территории Украины. А вслед за ним эту мысль начал развивать и глава российского Совбеза дмитрий медведев, заявив, что "ВСУ надо отодвинуть не только от Донецка, но и шире… дальше". Однако, когда доходит до дела, то российские войска несут тотальные потери и выполнить задачи своей верхушки не могут.