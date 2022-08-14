россия пытается схитрить с атаками на Донбассе: актуальные карты боев в Украине

Оккупантам становится сложнее на юге Украины

Украинские силы сделали невозможным проезд тяжелой российской техники через Днепр, повредив три моста на Херсонщине. Если враг не восстановит их, то оккупанты на западном берегу Днепра, как предполагают в Институте изучения войны, потеряют способность защищаться даже от ограниченных контратак Сил обороны Украины.

Как отмечается в анализе военной ситуации в Украине, российские оккупанты могут попытаться менять приоритеты наступления на Донбассе, чтобы отвлечь от контрнаступательных операций украинских военных на юге. Отмечалось снижение активности на Северском направлении в течение нескольких дней, но затем снова активизировалось. Исследователи считают, что атаки на Северск и Бахмут призваны отвлечь Украину от проведения контратак.

Ограниченные наземные атаки враг провел к северо-западу от Славянска, востоку от Северска, к югу и востоку от Бахмута, северу от Харькова. Опасная ситуация вокруг Запорожской АЭС сохраняется.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Враг атаковал к северо-западу от города вблизи границы Харьковской и Донецкой области. Прорваться пытались в районе Новой Дмитровки и Долины.

Северск

Оккупанты пытались прорваться к Северску по линии Николаевка-Выемка, снова продвигаются к городу с позиций в районе Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

Бахмут

Российские войска атакуют Бахмут с юга и востока. Вражеские военные уже отчитываются о проникновении в сам город, но это не подтверждается. Враг продолжает атаковать от Возрождения, Углегорской ТЭС и Зайцевого.

Донецк

Атаки со стороны оккупированного Донецка продолжаются — прорваться пытались в Александрополе и Красногоровке. Враг пытается окружить Авдеевку с юга и севера, также улучшить позиции на границе с Запорожской областью — провел атаки в районе Павловки и Новоселки.

Карта боев на востоке

Харьков

Оккупанты пытались улучшить свои позиции в районе Питомника в 8 км от Харькова, заявили о том, что вошли в Уды, но независимого подтверждения или со стороны украинского Генштаба нет. Обстрел Харькова и области продолжается.

Карта боев около Харькова

Юг Украины

Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается опасной, россия продолжает обстрел с позиций в Водяном, повредили первый блок насосной станции. Россияне продолжают обвинять в обстрелах Украину, но видео подтверждают работу российской артиллерии неподалеку от АЭС.

Враг пытался атаковать украинские позиции возле Сухого Ставка в Херсонской области, а также Андреевки. Широкого, Александровки — все неудачно. В оккупированных Мариуполе и Мелитополе прозвучали взрывы, вероятно, вследствие действий сопротивления.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", ВСУ благодаря полученному от союзников вооружению, смогли изменить стратегию поведения на поле боя с россиянами и она лучше подходит для контрнаступления на юге Украины. Тем временем от верховного командования поступила информация, что в Украине полегла пятая часть российских сил, брошенных на захват нашей страны.