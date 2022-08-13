Залужный рассказал, какая часть армии оккупантов уже разгромлена
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Оккупанты понесли огромные потери в ходе боевых действий в Украине
Пятая часть всех российских подразделений, брошенных на войну против Украины, уже была разбита силами ВСУ.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный после разговора с начальником объединенного комитета штабов США Марком Милли, они сверили статистику потерь оккупационных войск.
"Мы отмечаем, что противник несет значительные потери, прежде всего в живой силе – пятая часть подразделений ВС рф, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена", — сообщил он.
Кроме того, Залужный проинформировал своего американского коллегу о ситуации на фронтах и отметил, что ВСУ нуждаются в усилении артиллерийской поддержки, а также, что бои продолжаются по всему фронту, протяженностью в 1300 километров.
Как сообщалось ранее, представители Пентагона впечатлены эффективностью Вооруженных сил Украины и заявляют, что по десятибалльной шкале их успехи можно оценить на 12 баллов. В качестве примера там приводят уничтожение бойцами ВСУ нескольких важных для оккупантов логистических объектов: Антоновский мост, переправу вблизи Каховской ГЭС и другие.