Украинские силы на севере страны демонстрируют заметные успехи

На территории временно оккупированного россиянами Херсона, который, по прогнозам генерала, украинцы планируют уволить уже до конца текущего года, Вооруженные силы продолжают давить на врага. Поэтому в Пентагоне убеждены, что эффективность наших украинских защитников по 10-балльной шкале можно оценить в 12.

Соответствующую информацию, ссылаясь на одного из высокопоставленных чиновников, обнародовали в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки, отметив, что украинцы демонстрируют определенные успехи на оккупированных россиянами территориях.

В качестве примера он привел уничтожение бойцами ВСУ нескольких важных для кафиров логистических объектов: Антоновский мост, переправу вблизи Каховской ГЭС и другие.

Кроме того, несколькими днями ранее на авиабазе в аннексированном россией Крыму произошла серия взрывов и, хотя Пентагон точно и не знает, что стало причиной соответствующих вспышек, ясно то, что они нанесли существенный вред. Там было уничтожено множество самолетов и боеприпасов, которые агрессор использовал для обстрела Украины.

Что касается Запорожской атомной электростанции, расположенной на востоке Украины, то она находится под контролем российской стороны. Согласно данным Международного агентства по атомной энергии, непосредственной угрозы ядерной безопасности нет, но все может существенно измениться.

Чиновник также добавил, что россия продолжает абсолютно неизбирательно бить по украинским территориям, что приводит к большому количеству смертей среди мирного населения.

"По шкале от нуля до 10 эффективность Вооруженных сил Украины будет 12, исходя лишь из того, насколько впечатляющими они были для нас многими разными способами. Они нашли способы делать то, что мы и не могли даже думать, что это возможно", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как живут жители Херсона под оккупацией кровавой россии.

Также напомним, как военный эксперт объяснил, чего ждут россияне от контрнаступления Вооруженных сил на юге Украины.