Ловушка захлопнулась? В оккупированной Новой Каховке раздаются взрывы, что известно

В оккупированном городе раздаются сирены тревоги

Мост возле Новокаховской ГЭС, в который на днях уже попали ВСУ, сейчас, вероятно, снова обстреливается. Местные паблики сообщают о взрывах в районе моста и публикуют фото и видео с места происшествия. На некоторых видео слышно, что в Новой Каховке включили сирену тревоги.

Издание "Мост" также сообщает о взрывах в районе населенных пунктов Малокаховка и Берислав. Они находятся напротив друг друга на разных берегах Днепра чуть выше по течению от ГЭС.

Новокаховская ГЭС и ее мост оставались последним уцелевшим путем для переправы резервов россиян из Крыма через Днепр. Это была четвертая возможная такая артерия. Ранее ВСУ вывели из строя Антоновский автомобильный и железнодорожный мосты, а также Дарьевский мост через Ингулец.

"Ловушка захлопнулась", — так прокомментировал информацию из Новой Каховки нардеп Алексей Гончаренко.

Тем временем попадание подтвердил российский пропагандист Владимир Соловьев со ссылкой на оккупационную "власть" Херсонщины. Там даже признали, что попадания есть, но они, по их словам, "не критические". Учитывая, что после удара по аэродрому в крымской Новофедоровке оккупанты тоже заявляли, что ни потерь ни разрушений не было, в то время как спутниковые снимки показали выжженную землю и обгоревшие остовы истребителей, оснований верить оптимизму соловьева нет.

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Как сообщал "Телеграф", о том, что мост возле Каховской ГЭС больше непригоден к передвижению, накануне сообщило Оперативное командование "Юг". Командующий обороной Николаева генерал-майор Дмитрий Марченко называл эту цель с одной стороны очень важной, с другой – крайне сложной из-за расположенных вблизи критических объектов инфраструктуры электростанции.