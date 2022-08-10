ВСУ вывели из строя еще один стратегический мост на Херсонщине: чем он был важен для россии

Фактически пригодных для перевозки военной техники больших транспортных мостов на оккупированной Херсонщине не осталось

Вывод из строя Антоновского моста в оккупированном Херсоне – один из ключевых шагов Вооруженных Сил Украины на пути к деоккупации юга, и они его успешно сделали. А теперь доложили о еще одном своем успехе. Мост возле Каховской ГЭС непригоден для передвижения.

Об этом в дневной сводке сообщило оперативное командование "Юг". "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", — говорится в строительстве.

Об этом мосте как о важном говорил в своем интервью для "РБК-Украина" генерал-майор ВСУ, командующий обороной Николаева Дмитрий Марченко. По его словам, выведение сооружения из строя не даст оккупантам перекидывать свои резервы через Днепр, то есть нарушит всю логистику и отрежет россиянам запасной путь, который мог взять на себя часть трафика из Крыма и обратно. Марченко рассказал, что удары по этому мосту наносились и раньше. "Но очень сложно его поражать, потому что там есть некоторые критические объекты. Если мы в них попадем то можем задеть затворы дамбы. Поэтому это очень специфическая работа", — пояснил он. И добавил: "Как только будут отрезаны резервы – Welcome to Ukraine: будем их бить и выгонять".

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Как сообщал Телеграф, кроме знаменитого автомобильного Антоновского моста ВСУ повредили также его железнодорожного "дублера", по которому россияне перевозили тяжелую технику.