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ВСУ вывели из строя еще один стратегический мост на Херсонщине: чем он был важен для россии

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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По мосту россияне перекидывали резервы из Крыма
По мосту россияне перекидывали резервы из Крыма

Фактически пригодных для перевозки военной техники больших транспортных мостов на оккупированной Херсонщине не осталось

Вывод из строя Антоновского моста в оккупированном Херсоне – один из ключевых шагов Вооруженных Сил Украины на пути к деоккупации юга, и они его успешно сделали. А теперь доложили о еще одном своем успехе. Мост возле Каховской ГЭС непригоден для передвижения.

Об этом в дневной сводке сообщило оперативное командование "Юг". "Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", — говорится в строительстве.

Об этом мосте как о важном говорил в своем интервью для "РБК-Украина" генерал-майор ВСУ, командующий обороной Николаева Дмитрий Марченко. По его словам, выведение сооружения из строя не даст оккупантам перекидывать свои резервы через Днепр, то есть нарушит всю логистику и отрежет россиянам запасной путь, который мог взять на себя часть трафика из Крыма и обратно. Марченко рассказал, что удары по этому мосту наносились и раньше. "Но очень сложно его поражать, потому что там есть некоторые критические объекты. Если мы в них попадем то можем задеть затворы дамбы. Поэтому это очень специфическая работа", — пояснил он. И добавил: "Как только будут отрезаны резервы – Welcome to Ukraine: будем их бить и выгонять".

Как сообщал Телеграф, кроме знаменитого автомобильного Антоновского моста ВСУ повредили также его железнодорожного "дублера", по которому россияне перевозили тяжелую технику.

Теги:
#Херсонская область #Новая Каховка #Міст