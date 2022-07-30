ВСУ разрушили еще один мост под Херсоном: появилось видео повреждений

Мост больше не пригоден для перемещения техники на правый берег Днепра

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли серьезные повреждения Антоновскому мосту в Херсоне из-за чего тот пришел в негодность и более не может быть использован для переброски тяжелой техники на правый берег Днепра. Позже появилась информация, что украинские защитники нанесли удары и по другому мосту.

Речь идет об Антоновском железнодорожном мосту, который находится чуть выше по течению от автомобильного моста. Как видно на кадрах, которые появились в телеграм-каналах, оккупанты больше не смогут использовать его для перемещения грузов военного назначения.

О выведении моста из строя сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" в сводке по итогу 29 июля.

"Результаты огневого контроля основных транспортных путей на оккупированных территориях свидетельствуют, что движение по железнодорожному мосту через реку Днепр невозможно", — говорилось в сообщении.

После этого в росСМИ показали фото, на котором заметны повреждения железнодорожного полотна.

А теперь в сети показали видео того, как это выглядит с земли.

Напомним, "Телеграф" поговорил с бывшим нардепом Андреем Сенченко, который объяснил, что полностью уничтожать мосты для Украины нет никакого смысла, однако для скорейшего возвращения Херсона очень важно убедиться, что оккупанты не смогут использовать его для переброски сил.