Пастка захлопнулася? В окупованій Новій Каховці лунають вибухи, що відомо

В окупованому місті лунають сирени тривоги

Міст біля Новокаховської ГЕС, в який днями уже поцілили ЗСУ, зараз, ймовірно, знов обстрілюється. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в районі мосту та публікують фото та відео з місця подій. На окремих відео чутно, що у Новій Каховці увімкнули сирену тривоги.

Видання "Мост" також повідомляє про вибухи в районі населених пунктів Малокаховка та Берислав. Вони знаходяться навпроти одне одного на різних берегах Дніпра трошки вище за течією від ГЕС.

Новокаховська ГЕС та її міст залишались останнім вцілілим шляхом для переправи резервів росіян з Криму через Дніпро. Це була четверта можлива така артерія. Раніше ЗСУ вивели з ладу Антонівський автомобільний та залізничний мости, а також Дар'ївський міст через Інгулець.

"Пастка захлопнулась", — так прокоментував інформацію з Нової Каховки нардеп Олексій Гончаренко.

Тим часом влучання підтвердив російський пропагандист володимир соловйов з посиланням на окупаційну "владу" Херсонщини. Там навіть визнали, що влучання є, але вони, за їхніми словами "не критичні". Враховуючи, що після удару по аеродрому у кримській Новофедорівці окупанти теж заявляли, що ні втрат ні руйнувань не було, тоді як супутникові знімки показали випалену землю і обгорілі остови винищувачів, підстав вірити оптимізму соловйова нема.

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Як повідомляв "Телеграф", про те, що міст біля Каховської ГЕС більше непридатний до пересування, напередодні повідомило Оперативне командування "Південь". Командувач обороною Миколаєва, генерал-майор Дмитро Марченко називав цю ціль з одного боку дуже важливою, з іншого – вкрай складною через розташовані поблизу критичні об'єкти інфраструктури електростанції.