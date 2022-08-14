ВСУ изменили стратегию боя с россиянами - NYT

Новая стратегия ВСУ хорошо подходит для контрнаступления на Херсон

Вооруженные силы Украины в ходе непревзойденного по оценкам Пентагона сопротивления российскому вторжению благодаря дальнобойному оружию в последние недели изменили стратегию ведения войны и добились успехов в замедлении продвижения российских оккупационных войск.

Об этом говорится в материале американской ежедневной газеты The New York Times, опубликованном в субботу, 13 августа.

Благодаря обеспечению арсеналом западного оружия большой дальности действия и с помощью партизан Украина смогла нанести удары по глубоким тылам российских войск. Эти действия нарушили критические линии снабжения оккупантов. Также все чаще ВСУ наносят удары по целям, имеющим ключевое значение для боевого потенциала российской федерации.

И хотя украинские военные не добились значительных успехов в освобождении занятых россиянами украинских территорий, им удалось замедлить наступление россии и снизить свои потери на поле боя.

Кроме того, констатируют авторы статьи, полученное ВСУ от западных партнеров оружие также заставило российские войска перестроиться на поле боя, что предоставило украинской армии передышку для более стратегических решений.

В статье отмечается, что новая стратегия хорошо подходит для контрнаступления украинских войск на Херсон, обеспечение которого зависит только от четырех мостов через Днепр, считают в издании.

Как сообщалось, ВСУ в районе Херсона точечно наносят удары по коммуникациям российских захватчиков, а также выводят из строя переправы через Днепр. 13 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что окончательно повредили автомобильный мост на дамбе в Новой Каховке.