Война — день 172: россияне давят на Донетчине, а ВСУ бьют оккупантов возле Херсона

Оперативно о главном 14 августа

С момента начала полномасштабного вторжения россии в Украину прошло уже 172 дня. Практически на всех направлениях продвижение оккупантов застопорилось и хоть накануне в россии громко сообщили о якобы взятии Песок, однако эта информация не подтвердилась. Вместе с тем россияне не отказались от своей тактики ракетного террора и продолжают обстреливать мирные города. Кроме того, обостряется ситуация на Запорожской АЭС, которую оккупанты могут вскоре оставить без связи с украинской энергосетью. Однако есть успехи и у ВСУ, которые наращивают количество ответных ударов особенно на юге Украины, из-за чего уже поползли слухи о том, что российское командование поспешило убраться с Херсона на левый берег Днепра.

В этом материале "Телеграф" информирует от главных событиях Украины и мира, которые произошли 14 августа, а более оперативную информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Мощные взрывы прогремели в центре оккупированного Донецка.

Данные за 11 августа доступны в материале за четверг: "Война — день 169: россияне продолжают получать удар за ударом по своей военной инфраструктуре".

Информацию за 12 августа можно прочитать в сводке за пятницу: "Война — день 170: ВСУ сжигают тылы оккупантам, ситуация с Запорожской АЭС".

Что происходило 13 августа читайте в материале: "Война — день 171: захватчики активизировались на Донбассе, ядерные угрозы россии".