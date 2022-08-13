ВСУ подтвердили удар по очередному мосту на юге, россияне отводят корабли подальше

Ни один штурм врага не был удачен, каждый раз его обратили в бегство

После попытки занять лидирующую позицию с помощью авиации россияне на юге рискнули попытаться продвинуться сразу по трем направлениям фронта. Ни одна из этих задумок не "сыграла", ведь ВСУ успешно отразили каждую из попыток штурма, нанеся противнику весомые утраты. При этом россияне продолжают терять технику, склады и логистические цепочки в виде мостов. Неудивительно, что при этом они пытаются уберечь свой флот, отводя корабли снова ближе к Новороссийску.

Все эти детали стали известны из свежей сводке оперативного командования "Юг" на утро субботы, 13 августа. Военнослужащие подчеркивают, что общая ситуация остается стабильно напряженной, но наши защитники все держат под контролем.

Попытки штурма российские оккупанты предприняли рядом с населенными пунктами Александровка, Андреевка и Широкое. Противник использовал в качестве наступательной силы танковые подразделения, однако понес потери и "героически сбежал".

Широкое, Андреевка и Александровка на карте

Отметим, что без ответа ВСУ россиян не оставили. Была задействована боевая авиация, которая нанесла удары по технике, а также опорным пунктам врага на территории Херсонского, Баштанского и Берисловского районов. В ходе выполнения заданий было окончательно повреждено автомобильный мост на дамбе в Новой Каховке. Огонь наносился точечно, чтобы не разрушить дамбу, а лишь переправу, которой сейчас пользуются оккупанты.

Всего за прошедшие сутки на южном фронте точно известно о 46 убитых солдатах вражеской армии, а также 15 ликвидированных автомобилях и броневиках.

Вероятно, опасаясь серьезных ударов по флоту (и репутации), россияне продолжают переправлять свой флот из Крыма в Новороссийск. Сейчас в движении у берегов Крыма находится сразу 11 кораблей и катеров. Трое из них продолжают нести боевое дежурство, являясь угрозой для Украины. Двое судов являются носителями ракет "Калибр", еще один — корабль для десанта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал Дмитрий Марченко обрисовал примерные сроки освобождения Херсона от российских оккупантов.