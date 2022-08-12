Россияне активизировали авиацию на юге, но все равно теряют склады — ОК "Юг"

Враг пытается запугивать авиацией, чтобы сохранить оставшиеся склады с боеприпасами

Ситуацию на южном отрезке фронта украинские военнослужащие называют стабильно напряженной. Это не мешает им выполнять поставленные боевые задачи и держать все под контролем — авиационные удары противника не имеют серьезных последствий для бойцов ВСУ, зато российские склады и опорные пункты продолжают взлетать на воздух. В Черном море количество вражеских кораблей пока остается неизменным — все те же 14 судов, четыре из которых несут боевое дежурство.

Свежую информацию опубликовали наши защитники из оперативного командования "Юг", отчитавшись за прошедшие сутки, 11 августа. Военнослужащие подчеркивают, что россияне пытаются атаковать не только позиции наших ребят, но и уже освобожденные населенные пункты.

За четверг оккупанты 12 раз поднимали в воздух свою авиацию. Восемь раз были задействованы боевые вертолеты, еще четыре — штурмовики. Однако ни один из ударов не принес потерей личному составу подразделений ВСУ.

К сожалению, после удара реактивной системы залпового огня "Смерч" был ранен мирный житель Березнегуватого. Информации о погибших нет.

Стоит отметить, что украинская авиация намного эффективней, хоть и задействуется менее часто. За прошлые сутки наши пилоты лишь дважды наносили удары по позициям врага — были поражены скопление сил и техники рядом с Брускинским, а также опорный пункт россиян под Андреевкой.

Благодаря этому российская оккупационная армия не досчиталась минимум 19 человек в личном составе, четырех броневиков и автомобилей, а также склада в Бериславском районе Херсонской области.

Как уже упоминалось, количество военных кораблей вблизи Крыма осталось неизменным. Вероятно, на позиции судов влияет шторм, который бушует в Черном море. Тем не менее два носителя "Калибров" продолжают угрожать Украине вероятным пуском 16 ракет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, к какому времени украинцы могут рассчитывать на полное освобождение Херсона от российских оккупантов. Вероятные сроки были озвучены генералом-майором Дмитрием Марченко.

Также мы писали о том, какой стратегически важный мост, помимо Антоновского, был успешно уничтожен на Херсонщине.