В Черном море россиянам мешает шторм, а на суше — украинская авиация: подробности
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Россияне продолжают терять склады и важную технику
В акватории Черного моря разбушевался серьезный шторм, однако это не мешает российским оккупантам увеличивать количество военных судов, которые находятся в режиме боевой готовности, а также несут дежурство. Это при том, что украинские воины всячески дают врагу по зубам на южном отрезке фронта на суше — уничтожается техника, склады с боеприпасами, становится невозможной воздушная разведка.
Об этом в свежей сводке на утро четверга, 11 августа, сообщили представители оперативного командования "Юг". Военнослужащие говорят, что благодаря прицельному огню по позициям врага противник остался без нескольких важных опорных пунктов, а также центров управления.
К утру в акватории моря количество российских кораблей рядом с берегами Крымского полуострова значительно выросло, несмотря на серьезный шторм. Сразу десять из них пытаются укрыться в местных бухтах, чтобы пережить недовольство погоды, но есть и суда на боевом дежурства. Таких четыре — два ракетоносителя и два больших десантных корабля. Всего благодаря этому Украине угрожает сразу 16 ракет типа "Калибр".
Тем временем на суше украинские воины умудряются хорошенько "проредить" не такие уж и стройные ряды армии противника. Так, за прошедшие сутки ВСУ шесть раз ударили по россиянам авиацией. В Бериславском районе Херсонщине штурмовики били по опорному пункту, а также сосредоточию техники и живой силы противника. С помощью бомбардировщиков были обстреляны два склады со снарядами в Баштанском районе. Помимо этого использовались боевые вертолеты.
Приятным является и то, что украинские воины всячески мешают вражеской разведке. К примеру, в Николаевском районе благодаря внимательности наших бойцов было уничтожено беспилотник "Элерон-3". Российская армия на южном направлении несет серьезные потери — до 41 солдата за сутки, трех гаубиц "Мста-Б", а также нескольких единиц автомобилей и броневиков.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал-майор Дмитрий Марченко думает насчет освобождения Херсона. Небольшой спойлер — он даже не сомневается, что город вернется под контроль ВСУ, и даже называет ориентировочные сроки.
Над подтверждением его прогноза наши бойцы вовсю трудятся. К примеру, накануне удалось вывести из строя еще один стратегически важный мост в Херсонской области.