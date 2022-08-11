В Черном море россиянам мешает шторм, а на суше — украинская авиация: подробности

Россияне продолжают терять склады и важную технику

В акватории Черного моря разбушевался серьезный шторм, однако это не мешает российским оккупантам увеличивать количество военных судов, которые находятся в режиме боевой готовности, а также несут дежурство. Это при том, что украинские воины всячески дают врагу по зубам на южном отрезке фронта на суше — уничтожается техника, склады с боеприпасами, становится невозможной воздушная разведка.

Об этом в свежей сводке на утро четверга, 11 августа, сообщили представители оперативного командования "Юг". Военнослужащие говорят, что благодаря прицельному огню по позициям врага противник остался без нескольких важных опорных пунктов, а также центров управления.

К утру в акватории моря количество российских кораблей рядом с берегами Крымского полуострова значительно выросло, несмотря на серьезный шторм. Сразу десять из них пытаются укрыться в местных бухтах, чтобы пережить недовольство погоды, но есть и суда на боевом дежурства. Таких четыре — два ракетоносителя и два больших десантных корабля. Всего благодаря этому Украине угрожает сразу 16 ракет типа "Калибр".

Читайте также: Категория В регионах Арестович назвал ключевой город для освобождения юга Украины Последствия деоккупации населенного пункта могут отразиться на ходе всей войны

Тем временем на суше украинские воины умудряются хорошенько "проредить" не такие уж и стройные ряды армии противника. Так, за прошедшие сутки ВСУ шесть раз ударили по россиянам авиацией. В Бериславском районе Херсонщине штурмовики били по опорному пункту, а также сосредоточию техники и живой силы противника. С помощью бомбардировщиков были обстреляны два склады со снарядами в Баштанском районе. Помимо этого использовались боевые вертолеты.

Приятным является и то, что украинские воины всячески мешают вражеской разведке. К примеру, в Николаевском районе благодаря внимательности наших бойцов было уничтожено беспилотник "Элерон-3". Российская армия на южном направлении несет серьезные потери — до 41 солдата за сутки, трех гаубиц "Мста-Б", а также нескольких единиц автомобилей и броневиков.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что генерал-майор Дмитрий Марченко думает насчет освобождения Херсона. Небольшой спойлер — он даже не сомневается, что город вернется под контроль ВСУ, и даже называет ориентировочные сроки.

Над подтверждением его прогноза наши бойцы вовсю трудятся. К примеру, накануне удалось вывести из строя еще один стратегически важный мост в Херсонской области.