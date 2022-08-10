ВСУ ударили по опорным пунктам врага совсем под Херсоном — ОК "Юг"
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Россияне продолжают терять материально-технические запасы на юге
Пока российские СМИ пытаются разогнать тезис о том, что слова о контрнаступлении Херсона — не более чем ИПСО украинской стороны, наши военнослужащие продолжают продвигаться вглубь области. Точными ударами авиации они уничтожают российские склады и сосредоточия живой силы/техники, причем некоторые из них — очень близко к областному центру.
Больше подробностей сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" на утро среды, 10 августа. Военнослужащие подчеркивают, что россиян не перестают выбивать из украинской земли, хотя обстановка в целом на отрезке фронта и остается весьма напряженной.
Так, за прошедшие сутки украинские бойцы ВСУ нанесли российским оккупантам сразу семь прицельных авиаударов. Два из них пришлись на опорные пункты армии врага, расположенные в 40 километрах от Херсона. Также были попадания по пяти сосредоточиям техники и живой силы в Херсонском, Баштанском и Бериславском районах.
Всего пока удалось подтвердить уничтожение шести броневиков и автомобилей, в число которых входят командно-штабная машина и танк Т-72, а также 35 вражеских солдат. Также россияне не досчитались склада боеприпасов на территории Новоалексеевки и командно-наблюдательного пункта неподалеку села Максима Горького.
Добавим также, что уже вторые сутки подряд количество кораблей флота противника находится неизменным. Рядом с берегами Крыма постоянно дежурит два ракетных носителя с 16 "Калибрами" на борту, а также один большой десантный корабль. Еще шесть единиц Черноморского флота держатся на более почтительном расстоянии от украинских берегов, явно опасаясь попадания высокоточных ракет дальнего действия.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что перед этим россияне были вынуждены отступить, осуществляя попытку наступления на одном из направлений в Херсонской области.
Также мы писали о том, почему продвижение украинских военнослужащих на Херсонщине происходит настолько медленно.