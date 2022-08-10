ВСУ ударили по опорным пунктам врага совсем под Херсоном — ОК "Юг"

Россияне продолжают терять материально-технические запасы на юге

Пока российские СМИ пытаются разогнать тезис о том, что слова о контрнаступлении Херсона — не более чем ИПСО украинской стороны, наши военнослужащие продолжают продвигаться вглубь области. Точными ударами авиации они уничтожают российские склады и сосредоточия живой силы/техники, причем некоторые из них — очень близко к областному центру.

Больше подробностей сообщили в свежей сводке оперативного командования "Юг" на утро среды, 10 августа. Военнослужащие подчеркивают, что россиян не перестают выбивать из украинской земли, хотя обстановка в целом на отрезке фронта и остается весьма напряженной.

Так, за прошедшие сутки украинские бойцы ВСУ нанесли российским оккупантам сразу семь прицельных авиаударов. Два из них пришлись на опорные пункты армии врага, расположенные в 40 километрах от Херсона. Также были попадания по пяти сосредоточиям техники и живой силы в Херсонском, Баштанском и Бериславском районах.

Всего пока удалось подтвердить уничтожение шести броневиков и автомобилей, в число которых входят командно-штабная машина и танк Т-72, а также 35 вражеских солдат. Также россияне не досчитались склада боеприпасов на территории Новоалексеевки и командно-наблюдательного пункта неподалеку села Максима Горького.

Добавим также, что уже вторые сутки подряд количество кораблей флота противника находится неизменным. Рядом с берегами Крыма постоянно дежурит два ракетных носителя с 16 "Калибрами" на борту, а также один большой десантный корабль. Еще шесть единиц Черноморского флота держатся на более почтительном расстоянии от украинских берегов, явно опасаясь попадания высокоточных ракет дальнего действия.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что перед этим россияне были вынуждены отступить, осуществляя попытку наступления на одном из направлений в Херсонской области.

Также мы писали о том, почему продвижение украинских военнослужащих на Херсонщине происходит настолько медленно.