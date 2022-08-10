ВСУ 100% освободят Херсон: генерал назвал срок

Генерал дал утешительный прогноз на конец текущего года

Уже к концу 2023 года Вооруженные украинские силы планируют совершить успешное контрнаступление, в рамках которого отвоюют у россиян временно оккупированный Херсон, а так же закончить активную фазу боя на фронте.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "РБК-Украина" обнародовал генерал-майор Дмитрий Марченко, отвечая на вопросы журналиста по поводу дальнейших военных задач, которые Украина планирует успешно реализовать уже до конца текущего года.

"Херсон – 100%. То есть освобождение Херсона и окончание активной фазы ведения войны, а потом уже будут происходить какие-то более локальные военные действия. Но до конца года мы должны закончить основную фазу этой войны", — пояснил он.

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Что касается вопроса о том, сколько может длиться война в Украине, то Марченко брать на себя ответственность и давать прогнозы не стал. Однако отметил, что если Украина все же получит все обещанное мощное вооружение, то весной следующего года у украинцев будет шанс отпраздновать победу.

"Я не хотел бы браться за прогнозы. Но если у нас будет то количество вооружения, которое нам было обещано, какое нам нужно, то, думаю, весной следующего года мы будем праздновать победу", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как генерал Николай Маломуж прокомментировал возможность возвращения оккупированного Херсона и объяснил, что для этого важного шага должна сделать Украина.