Гроза россиян и легендарный защитник Николаева – кто такой генерал Дмитрий Марченко

Защитник Николаева Дмитрий Марченко человек неординарной судьбы, прошедший сложный путь

В среду, 27 июля, стало известно, что в Николаев вернулся генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командовавший защитой города в самом начале масштабного вторжения. Марченко или как его иногда называют "Марчелло" стал настоящей легендой, организовав оборону Николаева так, что уже 6-й месяц все попытки продвинуться к нему оккупантов терпят крах, а ВСУ даже готовят контрнаступление на херсонском направлении.

"Телеграф" решил рассказать, кто же такой генерал Дмитрий Марченко и почему его появление на Юге выглядит интересно в свете заявления президента Украины о необходимости освобождения оккупированных территорий в ближайшие полтора месяца.

В военный вуз поступил с третьей попытки

Путь Дмитрия Марченко к его нынешнему статусу был непрост и полон взлетов и падений. Как сам он рассказывал в интервью, с детства он мечтал о военной карьере.

У родившегося в городе Вознесенск (Николаевская область) в 1974 году Марченко все в семье были военными – дед служил разведчиком во время Второй мировой Войны и дослужился до капитана, а отец прапорщиком воевал в Афганистане.

Однако пойти после школы по стопам семьи у Марченко не получилось – он дважды поступал в военный институт, но провалил экзамены. Как признавался он позднее в интервью, у семьи не было ни высоких покровителей, ни денег на взятку и потому службу в армии он начал рядовым срочной службы в инженерно-саперном батальоне в Крыму, в 1996 году.

Службу Дмитрий Марченко окончил сержантом и снова пришел поступать Институт сухопутных войск, по окончании которого попал в тогда еще 40-ю аэромобильную бригаду в Николаеве командиром взвода. За время службы будущий генерал дослужился до командира дивизиона по воздушно-десантной подготовке в родной части, ставшей позднее 79-й десантно-штурмовой бригадой и 2014 год встречал в звании майора.

Воевать начинал таксистом

Первым боевым заданием майора Марченко стала разведка ситуации в северном Крыму. Именно он под видом таксиста на личном авто выяснил, что на севере полуострова стоят не просто пророссийские активисты, а регулярные российские части, тогда командование не рискнуло бросить в бой бригаду и как признается Марченко это к лучшему — тогда у солдат не было ни бронежилетов, ни касок, а многие не умели толком стрелять.

Первыми боями для майора Марченко стал город Красный Лиман в Донецкой области, потом этих боев было много. Тогда же он познакомился с известным волонтером Юрием Бирюковым и вместе они вывозили раненых украинских солдат с высоты "Браво" в Донецкой области. За это Дмитрий Марченко получил первую угрозу от начальства – за вывоз бойцов без приказа ему пригрозили уголовным делом за дезертирство.

Уже осенью 79-я бригада и сам Марченко оказались снова на Донбассе, в этот раз в Донецком аэропорту, где будущий генерал познакомился с будущим Героем Украины Евгением Межевикиным. Правда сам Дмитрий Марченко говорит честно, что "киборгом" себя не считает и в аэропорту пробыл всего около 2 суток. Тем не менее во время пребывания там он получил свой первый боевой орден – имени Богдана Хмельницкого III степени.

От героя до подозреваемого

В сентябре 2015 года уже подполковником Дмитрий Марченко стал начальником Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. Его управление отвечало за переход армии на стандарты НАТО в вещевом и продовольственном обеспечении, разработку новых образцов, создание технических условий и контроль за производством и качеством продукции, закупаемой для ВСУ.

Именно на этом посту в 2019 году в звании генерал-майора он стал фигурантом расследования ГБР по делу о закупке 20 тысяч бронежилетов для ВСУ, 60% которых оказались некачественными. Также речь шла о закупках военной формы по завышенным ценам.

В ноябре 2019 года он был арестован Печерским райсудом, а в декабре был отпущен под залог в 20 миллионов гривен, 19 из которых выделил пятый президент Петр Порошенко, с которым Марченко был весьма близок.

С тех пор уголовное дело заглохло, а 25 февраля генерал-майор прибыл в Николаев, чьим командующим обороной он был назначен. Ситуация тогда была сложной – город был окружен оккупантами с 3 сторон, а внутри царила откровенная паника.

Тем не менее генерал-майор Марченко смог организовать оборону, наладить связь с местными жителями, сообщавшими о движении оккупантов и наводившими огонь артиллерии. Наиболее кризисным днем обороны стало 4 марта, когда вс рф удалось занять аэродром в Кульбакино, но уже в тот же день его удалось отбить.

Сам Дмитрий Марченко скромно умалчивал о своих заслугах в обороне и называл случившееся результатом сочетания чуда, настроя и боевого духа защитников.

Позже военнослужащий ВСУ Евгений Карась рассказал свою версию о том, как генералу Марченко удалось наладить оборону. Он лично ездил выставлять блокпосты.

В первых числах апреля, когда ситуация под Николаевом улучшилась, Дмитрий Марченко был переведен на другое направление, а теперь снова возвращен уже в качестве советника.

Успешная оборона Николаева Дмитрием Марченко позволила в будущем создать условия для успешного контрнаступления на Херсон.