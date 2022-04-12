Защитил Киев: легендарный киборг и Герой Украины Адам получил новую награду

Украинский танковый ас воюет с россией вот уже 8 лет

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №229/2022 11 апреля наградил орденом Богдана Хмельницкого I степени полковника Вооруженных Сил Украины Евгения Межевикина. Таким образом танкист стал полным кавалером Ордена Богдана Хмельницкого.

Полковник Межевикин начал воевать с россией на старте ее агрессии против Украины, приняв первый бой еще в 2014 году на Донбассе и сделав свой псевдоним "Адам" легендарным.

"Телеграф" собрал все о заслугах легендарного танкового аса перед Украиной.

Родился в россии, сражается за Украину

Биография Евгения Межевикина малоизвестна – родился он в 1982 году в одном из городов россии в шахтерской семье, в начале 90-х семья перебралась в Днепропетровскую область. С детства мечтая о карьере военного, Евгений поступил в Харьковский институт танковых войск и закончил инженерный факультет.

В обязанности молодого офицера было поддерживать технику в боеспособном состоянии, чем и начал заниматься в 93-й отдельной механизированной бригады, а март 2014 года встретил уже командиром танковой роты.

Первые свои боевые задачи Евгений Межевикин начал выполнять уже в мае и быстро стал известен как тактически грамотный командир и прекрасный танковый ас, выходивший победителем из дуэлей с врагом при численном преимуществе противника.

Начав свой боевой путь в составе родной 93-й ОМБр под Донецким аэропортом, весной 2015 года "Адам" был переведен в 1-ю танковую бригаду и выполнял боевые задачи в районе Волновахи Донецкой области.

Уже к лету 2015 года в возрасте 33 лет Евгений Межевикин стал Героем Украины, "Народным героем Украины" и получил два ордена Богдана Хмельницкого. Желая, как он сказал, набраться теоретических знаний к практическому опыту, "Адам" поступил в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.

По окончании вуза "Адам" вернулся в свою танковую бригаду и стал заместителем ее командира. Уже в декабре 2019 года вокруг легендарного киборга разгорелся скандал, когда его не аттестовали как отвечающего должности офицера. После скандала в ситуацию вмешался тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк, подчеркнув, что люди подобные Евгению Межевикину с огромным боевым опытом – главная ценность ВСУ.

Российское вторжение в Украину Евгений Межевикин встретил в числе защитников столицы и сражался в месячной битве за Киев, закончившейся победой Украины.

"Адам" на войне

Свой первый танковый бой с врагом Евгений Межевикин запомнил навсегда, ведь он мог стать для него последним.

По словам "киборга", выезд танковым экипажем на подавление огня вражеского танка, обстреливавшего Донецкий аэропорт, стал очень рискованным из-за засады, так что в свой первый бой ему пришлось вступить одному против 3 вражеских машин. Однако лучшая выучка, выдержка и грамотное маневрирование помогли "Адаму" подбить два из трех вражеских танков не получив никаких повреждений.

Евгений Межевикин в любимом танке

После этого он повел себя уже как грамотный командир, разработав тактику огневой поддержки "киборгов" ДАПа, не рискуя подчиненными ему танками. Позднее в ходе выполнения боевой задачи он столкнулся с российским танком Т-72 и снова вышел из дуэли победителем.

Во время мартовской битвы за Киев Евгений Межевикин сражался со своими подчиненными на подступах к столице и снова подтвердил свою грозную боевую репутацию.

"Под Киевом немного сложнее. Хотят, чтобы их убивали. Когда я слышу, что там кадыровцы. Ну и что? У них тоже руки, головы и ноги. Они так же отрываются и протыкаются. Обычные люди. Они ссутся так же, как и остальные москали", — сказал Межевикин, комментируя ход боев на Киевщине.

Также подразделения "Адама" принимали участие в освобождении и зачистке Гостомеля.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, которым сейчас восхищается весь мир.

Тем временем, война не закончилась, президент Владимир Зеленский призвал готовиться к новой битве за Киев.