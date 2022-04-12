Защитил Киев: легендарный киборг и Герой Украины Адам получил новую награду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 185
Украинский танковый ас воюет с россией вот уже 8 лет
Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом №229/2022 11 апреля наградил орденом Богдана Хмельницкого I степени полковника Вооруженных Сил Украины Евгения Межевикина. Таким образом танкист стал полным кавалером Ордена Богдана Хмельницкого.
Полковник Межевикин начал воевать с россией на старте ее агрессии против Украины, приняв первый бой еще в 2014 году на Донбассе и сделав свой псевдоним "Адам" легендарным.
"Телеграф" собрал все о заслугах легендарного танкового аса перед Украиной.
Родился в россии, сражается за Украину
Биография Евгения Межевикина малоизвестна – родился он в 1982 году в одном из городов россии в шахтерской семье, в начале 90-х семья перебралась в Днепропетровскую область. С детства мечтая о карьере военного, Евгений поступил в Харьковский институт танковых войск и закончил инженерный факультет.
В обязанности молодого офицера было поддерживать технику в боеспособном состоянии, чем и начал заниматься в 93-й отдельной механизированной бригады, а март 2014 года встретил уже командиром танковой роты.
Первые свои боевые задачи Евгений Межевикин начал выполнять уже в мае и быстро стал известен как тактически грамотный командир и прекрасный танковый ас, выходивший победителем из дуэлей с врагом при численном преимуществе противника.
Начав свой боевой путь в составе родной 93-й ОМБр под Донецким аэропортом, весной 2015 года "Адам" был переведен в 1-ю танковую бригаду и выполнял боевые задачи в районе Волновахи Донецкой области.
Уже к лету 2015 года в возрасте 33 лет Евгений Межевикин стал Героем Украины, "Народным героем Украины" и получил два ордена Богдана Хмельницкого. Желая, как он сказал, набраться теоретических знаний к практическому опыту, "Адам" поступил в Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского.
По окончании вуза "Адам" вернулся в свою танковую бригаду и стал заместителем ее командира. Уже в декабре 2019 года вокруг легендарного киборга разгорелся скандал, когда его не аттестовали как отвечающего должности офицера. После скандала в ситуацию вмешался тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк, подчеркнув, что люди подобные Евгению Межевикину с огромным боевым опытом – главная ценность ВСУ.
Российское вторжение в Украину Евгений Межевикин встретил в числе защитников столицы и сражался в месячной битве за Киев, закончившейся победой Украины.
"Адам" на войне
Свой первый танковый бой с врагом Евгений Межевикин запомнил навсегда, ведь он мог стать для него последним.
По словам "киборга", выезд танковым экипажем на подавление огня вражеского танка, обстреливавшего Донецкий аэропорт, стал очень рискованным из-за засады, так что в свой первый бой ему пришлось вступить одному против 3 вражеских машин. Однако лучшая выучка, выдержка и грамотное маневрирование помогли "Адаму" подбить два из трех вражеских танков не получив никаких повреждений.
После этого он повел себя уже как грамотный командир, разработав тактику огневой поддержки "киборгов" ДАПа, не рискуя подчиненными ему танками. Позднее в ходе выполнения боевой задачи он столкнулся с российским танком Т-72 и снова вышел из дуэли победителем.
Во время мартовской битвы за Киев Евгений Межевикин сражался со своими подчиненными на подступах к столице и снова подтвердил свою грозную боевую репутацию.
"Под Киевом немного сложнее. Хотят, чтобы их убивали. Когда я слышу, что там кадыровцы. Ну и что? У них тоже руки, головы и ноги. Они так же отрываются и протыкаются. Обычные люди. Они ссутся так же, как и остальные москали", — сказал Межевикин, комментируя ход боев на Киевщине.
Также подразделения "Адама" принимали участие в освобождении и зачистке Гостомеля.
Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, которым сейчас восхищается весь мир.
Тем временем, война не закончилась, президент Владимир Зеленский призвал готовиться к новой битве за Киев.
- Дата публикации
-
- Категория
-