Контрнаступление на Херсон: военный эксперт рассказал, чего ждут россияне

Конфликт между политическим и военным руководством может стоить очень дорого

В Херсонской области, где украинская армия постепенно переходит в контрнаступление, уничтожая командные пункты россиян и повредив Антоновский мост, россияне выжидают, когда ВСУ совершат ошибку. Об этом рассказал эксперт по сектору обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

В эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" Стариков описал эту ошибку, как борьбу между политической целесообразностью и военной необходимостью. То есть это конфликт, суть которого заключается в том, что военно-политическое руководство государства давит с требованием как можно быстрее освободить территории – это можно предъявить народу, как промежуточную победу, и западным партнерам, как доказательство своей эффективности. Между тем военные видят, что непродуманная операция будет иметь негативные последствия.

"Надеюсь, наш верховный главнокомандующий прислушивается к профессиональным военным – и соответствующим образом корректирует свои решения по их предложениям", – сказал Стариков. В качестве примера такого сотрудничества он назвал США, где президент Джо Байден даже не перебивает главу объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, когда он объясняет свою позицию. "К счастью, мы тоже переходим к стандартам НАТО, когда военные имеют свое решающее слово. А политики принимают политическое решение, прислушиваясь к этим словам. Только такая связь дает эффект", — добавил эксперт.

Напомним, сейчас военные эксперты видят большую склонность к тактическим ошибкам под Херсоном именно у россиян.