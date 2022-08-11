Война — день 169: россияне продолжают получать удар за ударом по своей военной инфраструктуре

Оперативно о главном 11 августа

Идет 169 день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Пока россияне отходят от мощного взрыва на военном аэродроме возле города Саки в оккупированном Крыму в оккупированном Донецке произошел взрыв якобы с последующей утечкой аммиака на местном пивоваренном заводе. Между тем в ЕС всерьез рассматривают возможность запрета выдачи виз в Шенгенскую зону для граждан рф.

В этом материале "Телеграф" будет информировать о главных событиях 11 августа, однако более оперативно получать информацию можно в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 Чем больше будет потерь у российских оккупантов, тем быстрее украинцы освободят свою землю и смогут гарантировать безопасность Украине, сказал в традиционном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

Данные за 8 августа доступны в материале: "Война — день 166: оккупанты готовят "референдумы" и терроризируют Запорожскую АЭС".

Информацию за 9 августа можно прочитать в сводке: "Война — день 167: поставки оружия Украине и взрывы в оккупированном Крыму".

А о происходившем 10 августа читайте в публикации: "Война — день 168: оккупанты продолжают терроризировать мирные города, но "хлопки" уже слышны в Крыму".