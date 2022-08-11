Зеленский и генсек ООН сделали заявления насчет Запорожской АЭС
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 12
Действия россии угрожают Европе ядерной катастрофой
В четверг, 11 августа, на 169-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский и генсек ООН Антониу Гутерриш сделали заявления касательно провокаций россиян на Запорожской АЭС.
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия возле АЭС, а также попросил демилитаризовать периметр вокруг станции, передает пресс-служба ООН. Зеленский, в свою очередь, во время выступления на конференции союзников Украины из стран Северной Европы обвинил россию в ядерном терроризме.
Гутерриш также призвал немедленно допустить миссию МАГАТЭ на станцию.
"Нужна срочная договоренность на техническом уровне по безопасному периметру демилитаризации, чтобы обеспечить безопасность территории. Я призываю стороны предоставить миссии МАГАТЭ немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к месту", — заявил Гутерриш.
Президент Украины считает, что рф может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию, что по сути будет означать применение россией ядерного оружия.
"россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской атомной станции, и по фактическим последствиям это может быть еще более катастрофическим, чем Чернобыль, а по сути – тем же, что и применение россией ядерного оружия, но без ядерного удара", — сказал Зеленский.
Напомним, 5 августа рф дважды обстреляла Запорожскую АЭС. Зеленский в этот же день призвал мир "ассиметрично" отреагировать на данные обстрелы. В Европе традиционно обеспокоились ситуацией, а ученые спрогнозировали последствия возможной аварии на станции.