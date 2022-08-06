Евросоюз отреагировал на удары россии по Запорожской АЭС

В Европе обеспокоены происходящем на ЗАЭС

В субботу, 6 августа, на 164-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Евросоюз осудил удары россии по территории Запорожской АЭС.

С соответствующим заявлением выступил высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель на своей странице в Twitter. Он отметил, что рф в очередной раз игнорирует международные нормы. Боррель также призвал предоставить доступ на ЗАЭС представителям Международного агентства по атомной энергии.

"ЕС осуждает военную деятельность россии вокруг Запорожской атомной электростанции. Это серьезное и безответственное нарушение правил безопасности на ядерных объектах и ​​очередной пример игнорирования рф международных норм", — подчеркнул он.

Напомним, 5 августа российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Запорожской АЭС. Сначала захватчики попали в высоковольтную линию связи. Позднее российская армия ударила по АЭС с РСЗО, попав снарядами вблизи одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести санкции против атомной энергетики рф.