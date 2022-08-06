Война - день 164: битва за Донбасс, ядерный террор россии

Оперативно о главном за 6 августа

Полномасштабное вторжение рф в Украину длится уже 164 дня. Оккупанты продолжают наступление на Донбассе, а также перебрасывают войска на юг Украины. ВСУ, пользуясь ситуацией, контратакуют под Изюмом. Кроме того, рф активно "переставляет" свой флот в Черном море. Накануне россияне устроили провокацию на Запорожской АЭС, несколько раз обстреляв объекты на территории самой большой в Европе атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это актом террора со стороны россиян.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 6 августа, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

00:00 По предварительной информации, артиллерия ВСУ повредила Дариевский мост в Херсонской области.

С главными новостями за 3 августа можно ознакомиться в материале за среду: "Война — день 161: тяжелая ситуация на Донбассе и угроза Третьей мировой из-за Тайваня".

Информацию за 4 августа можно прочитать в сводке за четверг: "Война — день 162: "огневой вал" на Донбассе, новая угроза Харькову и Николаеву".

Что произошло 5 августа в Украине и мире можно узнать в нашей статье за пятницу: "Война — день 163: двоякая ситуация на Донбассе, Украина против Amnesty International".