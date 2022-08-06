Пропагандист из рф мечтает расстреливать и сажать в ГУЛАГ украинцев: сеть в ярости

Пропагандист из рф разозлил украинцев

В субботу, 6 августа, на 164-й день полномасштабного вторжения рф в сети разгорелся скандал из-за циничных высказываний российского "журналиста" Сергея Мардана, который призвал брать в заложники родственников украинцев, не поддерживающих российскую оккупацию.

Соответствующее заявление ведущий радио "Комсомольская правда" Мардан сделал в прямом эфире, передает YouTube-канал пропагандиста. Представитель российских СМИ призвал сделать локальный запорожский ГУЛАГ.

"Надо отнять у них кредитки, на которые они получают зарплаты, и заставить их сожрать. Выселить их из квартир. Сделать с ними что-то в духе нашего старого доброго ГУЛАГа. Почему бы действительно не устроить небольшой локальный запорожский ГУЛАГ? В степи, под палящим солнцем. Для учителей, которые еще не научились любить нашу прекрасную родину" — сказал он.

В Украине раскритиковали заявление пропагандиста.

"Это уже даже не нацизм, а какое-то совсем пещерное днище. Радио Тысячи холмов. Уровень самых бесчеловечных, диких африканских режимов, где упиваются пытками и каннибализмом", — написал журналист Денис Казанский на своем telegram-канала.

"Ничего необычного. Типичная р*сня, одобряющая расстрелы гражданских украинцев, взятие в заложники и создание концлагерей", — коротко описал слова Мардана блогер Сергей Стерненко.

Украинцы прокомментировали заявление Сергея Мардана о ГУЛАГе в Запорожской области

Ранее сообщалось, что захватчики в Херсонской области издали газету со странным лозунгом.

Напомним, российским телеканалам уже выслали "рекомендации", в которых рассказывается, с кем сравнивать президента рф владимира путина.