Пропагандистов в россии заставят сравнивать путина с известным князем

Российским телеканалам уже выслали "рекомендации" и они начали даже по ним работать

Российская пропаганда — государственные и провластные СМИ страны-агрессора — получила новые "рекомендации" от верхушки власти, в которых их настойчиво просят проводить параллели между войной в Украине и крещением Руси, а кровавого диктатора владимира путина сравнивать с Александром Невским.

Как сообщает "Медуза", в их распоряжении оказались сразу две "методички" для пропагандистов, которые подготовила в июле администрация российского диктатора.

Война в Украине и Крещение Руси

Провластные российские СМИ просят журналистов подчеркивать, что как крещение Руси, так и война в Украине, якобы закладывает "государственные устои", а также создает "предпосылки развития страны на столетие вперед". Авторы таких "рекомендаций" убеждены, что это происходит благодаря "объединению общества" вокруг армии и "стратегического курса президента".

Кстати, в методичке пропагандистам предлагают в начале войны винить "коллективный Запад", который якобы накачивал Украину оружием, чтобы она стала "плацдармом для нападения на россию". Таким образом, западные страны якобы стремились "ослабить, расчленить и полностью уничтожить россию".

Интересен тот факт, что одной из целей так называемой "спецоперации" авторы (а они не указываются) называют "борьбу с безбожниками", которых в тексте характеризуют как "насильников, разбойников и убийц", которые "ни во что не верили — и считали, что это освобождает их от каких-либо моральных обязательств перед другими людьми". Такими "безбожниками" кремль предлагает называть украинских военных, приписывая им даже "ритуальные убийства".

Путин и Невский

Еще одна параллель, которую предлагают проводить пропагандистам, это война в Украине и Невская битва. Авторы методички одну из глав назвали "Сила в правде!". Именно эти слова приписывают Александру Невскому, но в летописях говорится, что князь произнес перед битвой совсем другое изречение: "Не в силе Бог, а в правде" (причем эта цитата в тексте тоже есть).

"За российскими воинами была правда — они защищали свой дом, и потому победа не могла не быть нашей", — пишут авторы документа.

О "защите дома" в главах о войне в Украине ничего не идет, однако упоминается, что российские солдаты тоже "уверены в своей правоте, потому что они продолжают дело своих дедов и прадедов — добивают нацизм".

Примечательно, что и здесь Запад обвиняют в желании уничтожить россию и завладеть ее ресурсами, в частности полезными ископаемыми. Все эти аргументы пропагандистов должны подвести читателей и зрителей к тезису о том, что война в Украине — это "упреждающий удар".

Ранее "Телеграф" сообщал, что путинские пропагандисты опозорились с видео о "счастливой стране". Они использовали для этого кадры из Украины.