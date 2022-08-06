Доступа к месту и свидетелям нет: появились детали взрыва в Еленовке

Взрывов могло быть несколько

Трагедия в Еленовке на территории оккупированной части Донецкой области, которая унесла жизни более 50 украинских военнопленных, по плану россиян должна была быть еще более кровавой. Вероятно, планировалось убить всех, кто там находился.

Такое мнение высказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в беседе с "Новини.LIVE". Он отметил, что доступа к месту взрыва и к выжившим украинским военным нет. Он считает, что россияне не планировали, чтобы кто-то остался жив. Уцелеть людям удалось благодаря тому, что исполнитель не смогу выполнить задуманное.

Жорин также предположил, как именно произошел взрыв. По его словам, оккупанты переделали нежилое помещение на территории промзоны, заминировали его, а потом переселили туда 150 человек. Жорин оценил, что вероятнее всего было три взрыва, которые произошли по очереди.

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Для международного расследования трагедии важно, чтобы удалось поговорить с уцелевшими украинские военными — именно они знают, что произошло в помещении и кто там был. Найти доказательства на месте, вероятно, уже не удастся — россияне могли все убрать. Жорин также настаивает на ответственности международных организаций и мировой общественности за массовое убийство в Еленовке из-за их неуверенной реакции на предыдущие злодеяния россии. Он уверен — если трагедия с гибелью военнопленных в Еленовке будет замалчиваться, от россии стоит ждать еще более жестоких действий.

Напомним, в ООН готовятся отправить в Еленовку экспертную группу, ее еще формируют. В Украине тем временем озвучили вероятную причину, по которой россия пошла на убийство военнопленных. В разведке считают, что это было сделано, чтобы скрыть следы пыток.

Как ранее писал "Телеграф", в Международном комитете Красного Креста заявили, что не гарантировали безопасность украинцев в плену и доступа к военнопленным у них нет.